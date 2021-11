Ghoulam: "Un onore giocare con Koulibaly. Ounas deve migliorare in un aspetto"

Faouzi Ghoulam, calciatore del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Tra i vari temi trattati, il terzino algerino si è soffermato sul rapporto con Koulibaly e Ounas. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Ghoulam Koulibaly

"Con Kalidou è facile perchè quando ritrovi un compagno così, puoi solo migliorare. È una persona speciale, per me è un onore stare con lui. Quando ho visto Adam arrivare, l'ho preso con me e l'ho aiutato a crescere anche come personalità. È un fuoriclasse, deve fare più gol, più assist, deve concretizzare di più le sue qualità".