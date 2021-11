Ghoulam: "Giocare bene non ci interessa, oggi a Napoli c'è bisogno di vincere"

Nel corso della trasmissione Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giocatore del Napoli Faouzi Ghoulam. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Sulla condizione fisica.

"Adesso sto benissimo, questa volta ho preso tempo in più per essere al 100%, già da un po' sto bene".

Con il Bologna, i tifosi al Maradona.

"Sembravo un figlio tornato a casa dopo un'assenza lunga. È stato emozionante, per me, per la mia famiglia napoletana. È un riconoscimento del mio lavoro e per quello che ho fatto e ciò che provo per la città".

Su rapporto con Spalletti.

"È importante la sua fiducia, è un grandissimo allenatore. Sta vedendo che reagisco bene in allenamento, ed è importante. Chiede tanto ai suoi giocatori, cerca di aiutare tutti. Ci lascia libertà, però quando le cose non vanno bene lui non molla. Dobbiamo sempre essere al 100% sia mentale che fisico. Sappiamo che se non lo siamo, diventa dura".

Leader?

"Sto da tempo a Napoli, devo dare supporto a tutti. Noi siamo persone abituate alla città, all'affetto dei tifosi, e non è semplice per tutti i giocatori che arrivano da piazze meno importanti".

Napoli, Faouzi Ghoulam

Napoletano dentro?

"Sì, alla fine l'affetto che i tifosi hanno per me è la dimostrazione. È una domanda semplice a cui rispondere".

Il Napoli di Spalletti è divertente?

"Da giocare è divertente, poi dobbiamo essere vincenti. L'unica preoccupazione nostra è fare punti. Adesso la città ha bisogno di punti in classifica, non conta sempre divertirsi".

Coppa D'Africa.

"È importantissima, si parla tanto. Ci sono tanti africani che giocano in squadre importanti. È una cosa che c'è sempre stata. Anche in Francia c'è stato lo stesso problema 10 anni fa. Dobbiamo portare in alto la nostra nazione".

Su Ounas e Koulibaly.

"Con Kalidou è facile perchè quando ritrovi un compagno così, puoi solo migliorare. È una persona speciale, per me è un onore stare con lui. Quando ho visto Adam arrivare, l'ho preso con me e l'ho aiutato a crescere anche come personalità. È un fuoriclasse, deve fare più gol, più assist, deve concretizzare di più le sue qualità".

Sullo scudetto.

"Siamo cresciuti tanto, abbiamo qualità ed esperienza nel gruppo. Ci sarà da battagliare, dobbiamo fare tanti punti".