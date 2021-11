Ghoulam: "Coppa D'Africa? Per noi è importantissima. In Francia è già successo 10 anni fa"

Nel corso della trasmissione Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giocatore del Napoli Faouzi Ghoulam. Tra gli argomenti trattati, il giocatore ha parlato anche della Coppa D'Africa. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

COPPA D'AFRICA, GHOULAM DICE LA SUA

"È importantissima, si parla tanto. Ci sono tanti africani che giocano in squadre importanti. È una cosa che c'è sempre stata. Anche in Francia c'è stato lo stesso problema 10 anni fa. Dobbiamo portare in alto la nostra nazione".