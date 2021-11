Ferri: "Gattuso ha fatto una cosa fondamentale per Spalletti"

L'ex difensore dell'Inter, ora opinionista per Mediaset, Riccardo Ferri, ha concesso un'intervista alla Gazzetta dello Sport, in cui si è parlato anche di Inter-Napoli.

"Napoli? Questa estate mandai un messaggio a Spalletti per augurargli un in bocca al lupo. Lo conosco bene, sapevo che avrebbe fatto un ottimo lavoro ma qui è andato oltre. Luciano è ripartito dalle tante cose buone fatte da Gattuso, che aveva cambiato la mentalità al Napoli, e lo ha portato in questa nuova dimensione".

"Inter? Mi piace tanto la versione di Simone, crea tantissimo, ma se non aumenta la percentuale realizzativa rischia di pagare a caro prezzo le occasioni perse".

"Osimhen? Mi ricorda Cavani per quanto è devastante fisicamente e per il lavoro sporco, è un attaccante completo".

"Jolly nell'Inter? Mi auguro possa essere la gara di Dumfries, è ancora molto timido, ma ha un potenziale enorme e ha bisogno di fiducia".

"Inter-Napoli? Non esiste una favorita, entrambe vorranno comandare il gioco e poi cercare l'acuto grazie alla giocata di qualità di un singolo. E ce ne sono davvero tanti che possono lasciare il segno".