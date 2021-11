Andreazzoli: "Spalletti non poteva immaginarlo"

Il mister dell'Empoli, Aurelio Andreazzoli, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport, dove ha parlato anche del Napoli di Spalletti.

"Lotta Scudetto? Lo scudetto lo vincerà Spalletti. Glielo auguro di cuore, faccio il tifo per lui. I risultati sono stupefacenti. Le vince tutte, forse nemmeno lui poteva immaginarlo. Che potesse far bene non avevo dubbi".

"Ero sicuro che potesse essere l’ambiente giusto per lui, ma ovunque ha lavorato ha sempre fatto bene, ma fare così bene e giocando a questi livelli non potevo immaginarlo".