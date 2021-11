"Quando non mi vorranno più, deciderò", l'ha detto in Nazionale: il messaggio di Mertens al Napoli

In conferenza stampa durante il suo ritiro in Belgio, Dries Mertens ha parlato di Napoli e del suo rapporto con società, città e tifosi.

FOTO: Imago

"A Napoli sono sempre stato felice. Ultimamente non ho giocato molto a causa dell'infortunio, ma finché siamo primi per me va bene. Il Napoli ha quasi sempre vinto e io sono il primo a dire di continuare così, anche se non sono titolare. Io e Spalletti ci rispettiamo: l'età e l'esperienza mi aiutano, ne ho parlato anche con lui. A Napoli sono molto felice e spero di restare lì il più possibile. Quando non mi vorranno più, deciderò dove andare".

"Ciro" Dries Mertens è, quindi, sereno nonostante le poche partite da titolare disputate in questo campionato e vede un futuro ancora molto lungo a Napoli.