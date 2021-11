Separazione in vista tra Napoli e Insigne, si pensa già al sostituto: avanza un vecchio pallino

La situazione legata al rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne è in salita, oggi più che mai. Il Napoli, quindi, dovendo risolvere il problema - restando nei parametri di contenimento del budget già indicati dal presidente De Laurentiis a inizio anno - pensa già a chi può sostituire il capitano, siccome di riduzione dell'ingaggio non se ne parla proprio. Tuttosport, oggi, ha parlato del principale indiziato.

"Per il ruolo di Insigne l'investimento previsto non va oltre i 2,5 milioni a stagione, anche per questa ragione il nome di Jeremy Boga, 24enne franco-ivoriano in forza al Sassuolo dall'estate 2018 e che sarà ceduto alla prossima sessione estiva di mercato, è attualissimo".