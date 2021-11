Rinnovo in salita per Insigne: spunta la reazione di De Laurentiis alle parole di Pisacane

Niente da fare per Lorenzo Insigne, la situazione legata al rinnovo di contratto del capitano del Napoli non accenna a sbloccarsi, anzi. Come riporta anche l'edizione odierna de Il Mattino, attualmente si può parlare solo di un discorso in salita e la discesa non accenna ad arrivare.

"E figurarsi adesso, dopo le parole di Pisacane che non aiutano di certo a trovare una intesa. Un aut aut che ovviamente a De Laurentiis non sarà andato a genio, frasi che allontanano ancora di più la permanenza al Napoli nonostante il tentativo di tenere aperta la trattativa. In realtà, già il prolungamento del contratto si stava tramutando in una specie di mission impossibile ma così adesso diventa davvero complesso mettere d'accordo De Laurentiis e Insigne".