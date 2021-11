Lobotka gioca poco con il Napoli: un club di Serie A ci pensa per gennaio

Il calciomercato di gennaio è, da sempre, considerato il mercato delle opportunità. A muoversi sono soprattutto calciatori con contratti prossimi alla scadenza o coloro che non riescono a trovare spazio nella rispettiva squadra.

Nel Napoli, tra coloro che al momento sono considerati ai margino del progetto, c'è Stanislav Lobotka che, con la crescita delle prestazioni di Fabian Ruiz e dopo l'acquisto di Anguissa, ha trovato sempre meno spazio. Sulle sue tracce, dunque pare si stia muovendo un club di Serie A intenzionato ad avere lo slovacco già a gennaio.

Lobotka Napoli

Infatti, come riportato da TuttoUdinese, proprio l'Udinese di Luca Gotti pare aver messo gli occhi sul calciatore del Napoli. I friulani necessitano di un rinforzo in mediana e il nome di Lobotka pare interessare e non poco la dirigenza bianconera, tanto da aver già effettuato i primi sondaggi. L'altro giocatore nel mirino è un ex azzurro, ovvero Amadou Diawara, in uscita dalla Roma e non considerato da Mourinho.