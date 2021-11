"Non è mai stata con Can Yaman", rivelazione bomba su Diletta Leotta

La conduttrice sportiva Paola Ferrari ha preso parte come ospite alla trasmissione radiofonica Un Giorno Da Pecora, in onda su Rai Radio 1. Nel corso della sua intervista, la giornalista ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua collega di DAZN Diletta Leotta.

FOTO: Imago

Secondo quanto detto dalla Ferrari, la presunta relazione della Leotta con l'attore turco Can Yaman, che ha conquistato le prime pagine di tutti i giornali di gossip, sarebbe una finzione. La conduttrice ha, infatti, dichiarato: "Col turco non c’è mai stata, ha altri amori che non dice. Ma non posso dire di più".

Inoltre, ha concluso dicendo che la nuova fiamma di Diletta Leotta lavora nel mondo dello sport.