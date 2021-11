Gattuso nuovamente in panchina? Possibile un romantico ritorno

Gennaro Gattuso, ex bandiera del Milan, ha allenato il Napoli dal dicembre 2019 a giugno 2021, conquistando anche una Coppa Italia ai calci di rigore contro la Juventus.

Dopo una brevissima parentesi a Firenze - in cui non ha mai presenziato in una gara ufficiale della Fiorentina - l'ex tecnico azzurro è attualmente svincolato.

Foto: GETTY - Gattuso ex allenatore Napoli

Il suo periodo lontano dal campo potrebbe però finire presto. Come riporta Sport Mediaset, infatti, pare che su di lui siano finiti gli occhi dei Rangers Glasgow, ora alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l'addio di Steven Gerrard, nuovo allenatore dell'Aston Villa.

Per Gattuso, il ritorno a Glasgow avrebbe, se non del clamoroso, certamente del romantico. Nella lontana stagione 1997/1998, infatti, il tecnico calabrese ha militato nel club scozzese come giocatore, prima di tornare in Italia con la maglia della Salernitana e passare poi al Milan l'anno seguente.