Nuovo allenatore per la Giana Erminio, scelto l'ex Napoli: battuto Tacchinardi

Secondo quanto annunciato da Nicolò Schira su Twitter, l'ex Napoli Matteo Contini è stato scelto come allenatore del Giana Erminio.

FOTO: Getty Images

Al termine dell'esperienza in azzurro, il difensore lombardo ha giocato fino al 2018, anno in cui ha dato avvio alla sua carriera d'allenatore con la Pergolettese fino al 2020. Il 15 novembre, infatti, ha dato le sue dimissioni con la squadra in 15esima posizione.

La panchina del Giana è la seconda che occupa nella sua carriera da allenatore.

