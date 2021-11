Antinelli: "Politano non convocato? Ecco che cosa bisogna fare per avere una risposta"

Alessandro Antinelli, giornalista e inviato Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per fare il punto della situazione in casa Italia. Inoltre, ha rivelato un particolare sulla mancata convocazione di Matteo Politano. Di seguito le sue parole:

"Italia-Svizzera? Mancini è molto sereno. All'Europeo l'Italia ha spazzato via la Svizzera vincendo 3-0, mentre a Basilea abbiamo giocato meglio, ma abbiamo pareggiato.

Foto: GETTY - Di Lorenzo Italia Svizzera

Il probabile attacco azzurro

È vero che senza Chiellini, Verrati e Immobile non sarà facile, ma anche loro hanno assenze in attacco, oltre al capitano Xhaka. Questa gara è quasi come uno spareggio.

Formazione? L'idea è di andare con il tridente leggero, con Berardi, Insigne e Chiesa. Poi c'è sempre l'opzione Bernardeschi, che in Nazionale si trasforma, però, almeno inizialmente, l'Italia dovrebbe partire così. Insigne poi, tra le linee, può creare molti grattacapi alla Svizzera.

Foto: GETTY - Insigne Italia

Un pensiero su Politano

Politano non convocato? Per dare una risposta secondo me bisogna tornare al 31 maggio, ossia all'ultima partita prima della convocazioni per gli Europei.

Politano aveva fatto molto bene e, probabilmente, si aspettava una chiamata, ma all'ultimo Mancini ha cambiato idea e ha convocato Bernardeschi. Poi, vincendo l'Europeo, il CT ha avuto ragione assoluta.

Bernardeschi, poi, è molto duttile tatticamente e può fare più ruoli, mentre Politano può giocare solo a destra, dove ci sono già Berardi ed eventualmente Chiesa".