Notizia ufficiale per Spartak Mosca-Napoli: arriva l'approvazione

È arrivata un'importante notizia in merito alla sfida di Europa League tra Spartak Mosca e Napoli, match valido per l'accesso alla fase successiva della competizione. Il match è in programma giovedì 24 novembre e può essere già decisivo per gli azzurri.

La notizia è l'approvazione delle autorità russe all'apertura dello stadio che potrà essere occupato dal 30% degli spettatori consentiti. Chiunque decidesse di recarsi all'interno della struttura per assistere all'evento dovrò essere provvisto di Green Pass o di tampone effettuato. Allerta massima in Russia dove la situazione sta peggiorando notevolmente.