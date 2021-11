Aumentano i casi in Russia, gli scenari per Spartak Mosca-Napoli

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il console russo a Napoli, Vincenzo Schiavo, ha comunicato ai microfoni di Radio Punto Nuovo la difficile situazione in vista di Spartak Mosca-Napoli.

In Russia la situazione è critica, con migliaia di nuovi contagiati e morti ogni giorno. Il 24 novembre dovrebbe giocarsi Spartak-Napoli, match valido per la quinta giornata del girone C di Europa League.

Napoli Spartak Europa League

Il presidente De Laurentiis si era mosso con anticipo per chiedere di disputare il match in un'altra sede, considerando l'aumento dei contagiati.

Il consolo russo ha fatto sapere che molto probabilmente, se si giocherà a Mosca, il match verrà disputato a porte chiuse.

Nei prossimi giorni sono attese delle risposte dalla UEFA, che è in continuo contatto con le autorità russe.