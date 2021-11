Jorginho: "Pallone d'Oro? Vincerlo dimostrerebbe una cosa"

Jorginho è stato senz'altro uno dei maggiori protagonisti di uno straordinario 2021, che lo ha visto alzare Champions League e Supercoppa Europea con il Chelsea e l'Europeo con l'Italia.

Foto: GETTY - Jorginho Europeo Italia

Pallone d'Oro e Mondiale

Jorginho è uno dei candidati al Pallone d'Oro. Di seguito alcune sue dichiarazioni rilasciate a Globo Esporte:

"Cerco di non crearmi troppe aspettative, ma sarei ipocrita nel dire che non penso al Pallone d'oro: è impossibile non farlo. Se succederà sarò contentissimo, altrimenti non mi lamenterò. Resto coi piedi per terra e mi concentro su altro.

In ogni caso, ho comunque ricevuto il premio di miglior giocatore dalla UEFA. Non spetta a me dire se il Pallone d'Oro arriverà o meno, ma credo che dimostrerebbe che oggi vengono presi in considerazione anche altri tipi di giocatori e la loro importanza. Sarebbe una sorta di incentivo, come se dicessero che guardano a tutto, non solo al numero di gol.

Mondiale? "Certo, non sarebbe male vincerlo. Champions ed Europeo non sono da buttare, ma il Mondiale va al di là di tutto. C'è sempre spazio per altri trofei.