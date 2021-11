Out Immobile e Zaniolo con la Svizzera: Insigne cambia ruolo?

Venerdì sera, alle 20.45, l'Italia ospiterà all'Olimpico di Roma la Svizzera, per una sfida che rappresenterà uno snodo cruciale per gli azzurri.

Gli elvetici, infatti, hanno gli stessi punti dei ragazzi di Mancini, 14. L'Italia, tuttavia, ha una differenza reti migliore, motivo per cui figura come leader del gruppo C per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022.

Italia campione Europei

Insigne cambia ruolo?

Gli azzurri, tuttavia, sono già certi di dover rinunciare a Immobile e Zaniolo. Per questo motivo, Mancini sembra orientato a riproporre Insigne come falso nueve, ruolo che il CT ha già affidato al capitano del Napoli in passato.

Gli altri componenti del trio d'attacco dovrebbero essere Chiesa e Berardi, per un tridente tutto estro e fantasia che farà di tutto per non dare punti di riferimento alla retroguardia di Murat Yakin.