Diego Jr. fa chiarezza: "Azione legale contro il Napoli? Vi spiego tutto"

Diego Armando Maradona Junior, finito nell'occhio del ciclone per il suo presunto intento di avviare un'azione legale contro il Napoli, ha voluto fare chiarezza a Radio Kiss Kiss Napoli sulla sua posizione:

"È d'obbligo per me fare una precisazione. Da ieri si sono diffuse delle dichiarazioni non vere: da quando ho quattro anni vado allo stadio del Napoli per mano con mio nonno. Non ho mai voluto avviare un'azione legale contro il Napoli, non voglio danneggiare nessuno.

Foto: GETTY - Napoli maglia Maradona

Diego Maradona Jr: "Azione legale contro il Napoli? Fake news"

Sulla questione azione legale contro il Napoli, Diego Armando Maradona Jr ha, poi, precisato:

Quando qualcuno scrive una fake news si assume anche una responsabilità, perché da ieri io e mia madre siamo bersaglio di insulti totalmente infondati.

C'è un'azione legale in corso contro Ceci, ma in Argentina. Il suo contratto, per noi, è nullo. Non possiamo avercela con il Napoli.

Poi, certo, mi avrebbe fatto piacere essere reso partecipe di una maglia che per voi celebra Maradona, per noi celebra mio padre. Non me n'è stata mandata neanche una".