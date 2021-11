Di Natale e il retroscena sul Napoli: "Rifiutai il trasferimento, vi spiego"

Antonio "Totò" Di Natale, ex stella del calcio italiano e dell'Udinese, ha parlato delle sue scelte passate e della carriera svolta quasi interamente a Udine. Il campione nativo di Napoli ha svelato di aver detto di no anche agli azzurri e ha spiegato i motivi che l'hanno portato a tale scelta.

Di Natale Napoli

Di Natale: "No al Napoli, vi spiego"

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Totò Di Natale ha svelato degli importanti retroscena di mercato.

"Rifiutate le big come Napoli, Juventus, Roma e Milan? La decisione l'ho presa in età matura e fu soprattutto una scelta di vita: la mia famiglia stava benissimo a Udine e anche io ero felice. Non avevo motivo di cambiare".