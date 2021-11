Ceci: "Diego JR non decide nulla. Vi svelo i dettagli sulla statua di Maradona"

Stefano Ceci, grande amico e ex agente di Diego Armando Maradona, ha espresso il suo punto di vista sull'azione legale intrapresa da Diego Armando Maradona Jr. contro di lui. Di seguito le sue dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli:

Ceci Maradona

"Io ho tutti i diritti e un contratto vigente di quindici anni, rinnovabile per altri dieci, firmato da Diego Armando Maradona, con tanto di notaio e tribunale.

Io devo cedere il 50% dei ricavi dai diritti di immagine a Maradona e il contatto vale anche post mortem, quindi ora le somme vanno agli eredi, che attualmente sono cinque.

Ci sono poi altri tre che cercano di essere riconosciuti. Il tribunale di La Plata ha momentaneamente bloccato le somme verso i cinque eredi, perché prima è necessaria una verifica sugli altri tre, per poter fare al meglio le divisioni. Io ho già versato i soldi di due contratti, che però sono fermi sul conto del tribunale di La Plata a nome degli eredi di Diego Armando Maradona.

Diego Jr sostiene che il contratto con il Napoli sia nullo? Sicuramente non lo decide lui, né tantomeno io, ma lo riconosce un giudice in un tribunale. Oggi, però, nessun tribunale mi vieta di fare il mio lavoro, ragion per cui io continuo sulla mia strada".

La statua per Diego: tutti i dettagli

"Sarà inaugurata prima di Napoli-Lazio e sarà collocata all'interno dello stadio. È un omaggio che io faccio alla città di Napoli, ai napoletani e a Maradona. L'avevo promesso a Diego, che mi aveva chiesto un regalo per la città di Napoli. Lui si sentiva di Napoli: sulla statua ci sarà scritto "Anch'io sono napoletano".

La statua sarà presentata dentro lo stadio, farà il giro della pista di atletica e troverà posto nel tunnel in cui si radunano le squadre e la terna arbitrale all'ingresso. Sarà un Maradona vivente, le misure saranno le sue originali. La statua dovrà, però, stare all'interno dello stadio: lì è casa sua.

Diego Jr non ha ricevuto la maglia commemorativa? Se è per questo, non è arrivata nemmeno a me. Per l'inaugurazione della statua, comunque, sarà invitato non solo Diego Jr, ma anche gli altri quattro attuali eredi e il commissario Baglietto".

La morte di Maradona?

"Avevo sentito Diego una ventina di giorni prima del suo ricovero. Diego era stanco, psicologicamente e fisicamente era un corpo minato. Tutti sapevamo bene dei problemi fisici che aveva Maradona, ma oltre a ciò si sentiva psicologicamente solo. È morto anche di tristezza: ad un certo punto, ha mollato.

Ho dedicato metà della mia vita a Maradona. A me rattrista il pensiero di arrivare negli ultimi anni di Diego e vederlo senza affetto. Era una persona sola. Io ho visto Capi di Stato mettersi sull'attenti davanti a Maradona, c'erano dittatori che gli aprivano le porte. Ma Diego ha avuto poco.

Negli ultimi anni ha provato a far sì che i figli gli stessero intorno. Nemmeno al suo ultimo compleanno, tuttavia, è riuscito a radunare tutti i suoi figli. In pochi hanno conosciuto Diego: pensiamo, almeno, ad omaggiare Maradona".

La serie TV realizzata da Amazon?

"Sono cose di cui ovviamente ero a conoscenza. Non mi è piaciuto, però, l'attore: al ragazzo che interpreta Diego manca l'essere Maradona.

Se ho parlato di Insigne con Diego? Sì, lui lo aveva identificato come nuovo capitano del Napoli. Anche quando volevano dargli la maglia numero 10, però, Maradona preferì di no. La identificò infatti come una maglia di ferro. Giocare con la dieci sulla schiena è molto difficile, ti ferma le gambe. Per quello Diego suggerì che Insigne continuasse con il suo numero, con cui stava facendo grandi cose".