Mazraoui obiettivo del Napoli? Il difensore parla del suo futuro

Noussair Mazraoui è un obiettivo del Napoli per il prossimo calciomercato. Gli azzurri sono da tempo sulle tracce del terzino marocchino che ha il contratto in scadenza a giugno con l'Ajax. Il suo rinnovo non è ancora arrivato e lo stesso calciatore, ai microfoni di Con Andy in macchina, programma in onda in Olanda, ha parlato del suo futuro.

"Lo dico onestamente, stiamo negoziando in questo momento. Adesso sta succedendo davvero ma bisogna vedere cosa viene fuori. Voi non siete stupidi. Più tempo ci vuole, più diventa difficile".

Calciomercato Napoli Mazraoui

Calciomercato Napoli, Mazraoui: "Vorrei provare anche una nuova esperienza"

Mazraoui è uno dei nomi sul taccuino di Cristiano Giuntoli per il Napoli. Il terzino classe '97 potrebbe essere un colpaccio a zero e lo stesso calciatore ha confermato che il suo futuro è ancora aperto:

"Sono all'Ajax da diciassette anni. Ho 23 anni, quindi a un certo punto è normale che io abbia la sensazione di fare un passo diverso. Non sto dicendo che dovrebbe essere al termine di questa stagione, ma non vorrei nemmeno andare via tra due anni. Sono aperto a un nuovo contratto. È quello che ho detto anche al direttore Marc Overmars".