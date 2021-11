Supercoppa Italiana, giovedì la scelta su data e luogo: ipotesi per non rinviare Juve-Napoli

In queste due settimane di sosta del campionato, la Lega serie A è pronta a prendere una decisione riguardo la data e il luogo della Supercoppa Italiana.

Juve Napoli rinvio

Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la decisione verrà presa nel Consiglio di Lega di giovedì. Come trapelato già nelle scorse settimane, il match tra Inter e Juventus si disputerà al San Siro e non in Arabia Saudita e il giorno dovrebbe essere mercoledì 12 gennaio e non più il 5. In questo modo, non si dovranno spostare i match di campionato Bologna-Inter e Juventus-Napoli, in programma il 6 gennaio.