La svolta di DAZN: da metà dicembre sarà impossibile usare due dispositivi contemporaneamente

DAZN, piattaforma che detiene i diritti della Serie A per il triennio 2021-2024, ha in mente una svolta epocale. La notizia del giorno viene riportata da Il Sole 24 Ore.

DAZN doppia utenza

DAZN ha deciso di mettere la parola fine sull'abbonamento condiviso: da metà dicembre sarà impossibile collegarsi contemporaneamente su due dispositivi che si trovano a distanza l'uno dall'altro. La piattaforma inglese, a breve, farà partire le comunicazioni ai propri utenti che avranno la possibilità di effettuare il recesso, entro 30 giorni.

Questa scelta è stata fatta anche per tutelare la Lega Serie A: in questo modo si colpisce l'utilizzo fraudolento degli accessi a DAZN, fenomeno che riduce il valore dei diritti. Ma, soprattutto, è per evitare il fenomeno delle piattaforme di distribuzione che consentono di condividere account con l'abbonamento "in famiglia", guadagnano dalle commissioni.

Anche se non sono ancora arrivate conferme ufficiali, la decisione di DAZN ha già fatto partire la bufera: le polemiche sui social sono tantissime e #DAZN è primo in tendenza su Twitter.