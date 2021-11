La difesa del Napoli è tra le migliori di sempre: il dato

Se il Napoli sta viaggiando a ritmo spedito ed è primo in Serie A, è merito anche (e soprattutto) della sua difesa. Gli azzurri hanno subito solo 4 reti in dodici giornate e, secondo un dato riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, si conferma tra le migliori di sempre.

Reti subite Napoli

Sono poche le squadre nella storia della Serie A ad aver subito solo quattro reti in dodici giornate: solo Juventus (in quattro occasioni), Perugia, Verona, Inter, Milan e Roma ci erano riuscite prima d'ora. Meglio hanno fatto solo Bologna (1935/1936), Inter (1972/1923) e Roma (2013/2014) con tre reti subite e il Cagliari, che nella stagione 1966/1967, riuscì a subirne addirittura solo due in dodici partite.

Inoltre, solo il Chelsea ha subito soltanto quattro reti da inizio stagione, ma ha disputato una gara in meno: questo fa del Napoli la miglior difesa europea. In più, Ospina, subendo soltanto tre reti, è il miglior portiere dei primi cinque campionati europei.