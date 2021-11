Napoli e Milan uniche in Europa: la statistica

Nel weekend, si è giocata la 12°giornata di Serie A: Napoli e Milan, con i pareggi contro Verona e Inter, sono rimaste ancora entrambe in testa alla classifica del campionato e sono ancora imbattute in questo campionato.

Napoli Milan imbattute

Fino a questa giornata appena giocata, le due squadre italiane condividevano con Liverpool e Friburgo il "record" di non aver perso ancora nessuna partita nei rispettivi campionati. Proprio nel weekend appena trascorso, però, sia il Liverpool sia il Friburgo hanno trovato la prima sconfitta stagionale: gli inglesi sono caduti in casa del West Ham, perdendo 3-2, mentre il Friburgo non è riuscito a fermare la corazzata Bayern, uscendo sconfitto per 2-1 dall'Allianz Arena.

Grazie a questi due risultati e ai rispettivi pareggi in Serie A, Napoli e Milan restano le uniche due squadre imbattute nei maggiori campionati europei.