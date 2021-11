Nuovo infortunio nell'Italia: l'attaccante lascia il ritiro

Nuova tegola per la Nazionale di Roberto Mancini in vista del delicatissimo match in programma venerdì contro la Svizzera. Secondo quanto riportato da Sky infatti ha lasciato il ritiro con gli Azzurri l'attaccante della Lazio Ciro Immobile che si è infortunato.

Photo LaPresse - Fabio Ferrari June 26, 2021 London, Great Britain soccer Italy vs Austria - Euro 2020 - European Football Championship - Round of 16 -Wembley Stadium of London. In the pic:Ciro Immobile Italy PUBLICATIONxNOTxINxITAxFRAxCHN Copyright: xFabioxFerrari/LaPressex

Si attendono comunque altri aggiornamenti sull’entità dell’infortunio dell'attaccante di Torre Annunziata. In ogni caso Immobile ha già lasciato il ritiro di Coverciano e al suo posto è stato convocato Scamacca.