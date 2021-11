Secondo il The Sun, Napoli ed Atalanta sarebbero interessate a Martin Svidersky, slovacco classe 2002 di proprietà del Manchester United. Jolly difensivo mancino, nasce come mediano ma può giocare anche come difensore centrale.

Svidersky Manchester United: il jolly difensivo che piace a Napoli e Atalanta

FOTO: Getty - Svidersky Manchester United

Il capitano dell'Under 20 slovacca ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e potrebbe quindi partire a parametro zero la prossima estate.

L'Atalanta starebbe pensando di anticipare la concorrenza, dopo averlo sfidato nella Youth League, versando un indennizzo per acquistarlo già a gennaio, come fece con Kovalenko. Il suo valore di mercato secondo Transfermarkt è di 300mila euro. Sul calciatore ci sono anche Ajax e West Ham.