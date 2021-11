Piaceva al Napoli, Bajrami messo ai margini all'Empoli: fissato il prezzo per la cessione

Uno dei calciatori simbolo della promozione dell'Empoli dalla Serie B alla Serie A è sicuramente Nedim Bajrami. L'albanese classe '99, dopo un buon avvio di campionato, è rimasto seduto in panchina nelle ultime due partite dei toscani con Sassuolo e Genoa e non viene inserito nell'undici titolare da Andreazzoli ormai da un mese e mezzo, visto che l'ultima gara dal primo minuto risale al 26 settembre contro il Bologna.

Bajrami Empoli

Inevitabile sull'attaccante si stanno muovendo numerosi club italiani, e non solo, in vista della prossima sessione di calciomercato. Secondo quanto raccolto da tuttomercatoweb.com, c'è anche la valutazione del presidente Corsi, che l'aveva voluto trattenere l'estate scorsa e per meno di 12 milioni di euro non si mette a sedere ad alcun tavolo ma che punta ad ottenerne anche 15, magari inserendo bonus e simili.

Nel recente passato era stato accostato a Napoli e Fiorentina, tra le altre: fiutato il possibile affare, si sono aggiunte altre ammiratrici.