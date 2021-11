Rinnovo Insigne, Di Marzio svela: "Non solo questione economica, ci sono altre perplessità"

Il rinnovo di Lorenzo Insigne è un tema caldo in casa Napoli, considerando che il suo contratto andrà in scadenza nel 2022 e al momento non c'è alcuna svolta importante per portare avanti questo matrimonio tra il capitano e la città partenopea. Situazione che preoccupa un po' tutto l'ambito napoletano e gli ultimi aggiornamenti al riguardo li annuncia Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, che è intervenuto a Sky Sport. Ecco quanto dichiarato:

Lorenzo Insigne, Napoli

"Insigne? Attualmente non c'è un percorso che porta ad una direzione positiva. Solo un mese fa è arrivata al suo procuratore la prima vera offerta da parte del Napoli. Ci sarà un nuovo tavolo dove cui parleranno nelle prossime settimane, penso che le perplessità di Insigne non riguardino solo una questione economica ma anche di progetto".