Retroscena Insigne-Inter: De Laurentiis chiese 15 milioni più un giocatore

L'Inter continua a fare sul serio per Lorenzo Insigne ed è pronta a effettuare un'offerta per il giocatore napoletano. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha svelato un particolare retroscena di mercato avvenuto quest'estate.

Insigne Sanchez Napoli

Nel corso della sessione di calciomercato estivo, l'Inter aveva già provato ad acquistare Insigne e il ds Beppe Marotta aveva anche contattato il presidente Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro, però, per il suo capitano chiedeva 15 milioni più il cartellino di Alexis Sanchez. La società neroazzurra non accettò, sapendo di poter provare a prendere il numero 24 azzurro a parametro zero un anno dopo.