Inter pronta a fare un'offerta importante per Insigne: i dettagli

In casa Napoli continua a tenere banco il discorso sul rinnovo del capitano Lorenzo Insigne. L'edizione odierna del Corriere dello Sport rivela ulteriori retroscena.

Inter Insigne Sanchez

L'Inter continua a seguire il capitano azzurro. Se il rinnovo di Insigne non arriverà entro gennaio, in quel mese i neroazzurri potranno iniziare i colloqui con il numero 24 azzurro, avvisando il Napoli con una semplice pec. L'offerta dell'Inter sarebbe di 6 milioni per quattro anni con un bonus alla firma di 7 milioni e i diritti d'immagine tutti gestiti dal giocatore.

Ci sono anche squadre di MLS che starebbero corteggiando Insigne, ma il futuro di Lorenzo è in Italia e l'Inter è il club italiano che più si è fatto sentire. In estate, il direttore sportivo Beppe Marotta ha avvicinato l'agente del giocatore, Vincenzo Pisacane: da gennaio si potrà trattare.