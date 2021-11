L'agente FIFA spiega: "Il pareggio con il Verona può portare conseguenze nel Napoli"

A Radio Marte, nel corso della trasmissione "Marte Sport Live", è intervenuto l'agente Gaetano Fedele. Ha parlato del pareggio casalingo con il Verona e di alcuni giocatori del Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni:

Su Napoli-Verona

"Napoli-Verona? Sicuramente bisogna entrare nella mentalità che vincere tutte le partite non è possibile. Queste curve fanno parte di un Giro d'Italia che mi auguro sarà vinto alla fine. Con il Verona ci si aspettava una vittoria per arrivare a San Siro con più tranquillità. In più vedo che le squadre stanno iniziando a conoscere il Napoli e a giocare in una certa maniera".

Su Osimhen

Napoli, Osimhen

"Osimhen? A volte va in difficoltà e il Napoli dev'essere bravo a trovare altre soluzioni".

Sulle ripercussioni del pareggio

"Contro il Verona era una partita sporca, se la vincevi magari pensavi fosse l'anno buono ma pareggiandola può emergere un po' di paura. In ogni caso non bisogna essere uterini nel bene o nel male. Gli scontri diretti non vanno mai persi perché hanno poi una serie di problematiche psicologiche che durano per un paio di settimane. Bisogna andare a San Siro ma per non perdere. L'importante è non fare passi falsi con le medio-piccole.

Sulla difesa

"Koulibaly? Al momento è imprescindibile ma anche lui a volte commette errori. Lui fa dare tanto agli altri nei momenti specifici. I gol o si prendono su errore o su un talento degli avversari. Juan Jesus ha fatto una buona gara ma la coppia di difensori titolare è un'altra".