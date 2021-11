De Laurentiis potrebbe farsi sentire dai vertici federali per tutelare un suo giocatore: il motivo

Il pareggio contro il Verona di domenica scorsa non è stato privo di polemiche per la gestione del match da parte dell'arbitro Ayroldi. Gli azzurri hanno protestato in almeno due occasioni per due possibili falli da rigore, entrambi su Victor Osimhen.

Osimhen De Laurentiis

Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Repubblica, nel Napoli c'è preoccupazione per l'atteggiamento degli arbitri nei confronti di Osimhen. I direttori di gara sono spesso troppo severi nel punire le reazioni dell'attaccante nigeriano, mentre diventano più indulgenti quando bisogna punire i difensori che si fanno sentire con le brutte maniere. Vista questa situazione, il presidente Aurelio De Laurentiis, che già si era fatto sentire dopo l'episodio tra Anguissa e Viña durante Roma-Napoli, potrebbe contattare i vertici federali per tutelare il suo giocatore e il Napoli.