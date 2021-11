L'esperto di mercato è sicuro: "Rinnovo Insigne? De Laurentiis non sembra intenzionato a farlo"

L'esperto di mercato Nicolò Schira ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte riguardanti il rinnovo di Lorenzo Insigne.

Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

NAPLES, ITALY - NOVEMBER 07: Lorenzo Insigne of SSC Napoli during the Serie A match between SSC Napoli v Hellas Verona FC at Stadio Diego Armando Maradona on November 07, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

“De Laurentiis su Insigne? Segnale forte, non sembra intenzionato a fare rilanci clamorosi. Non si intende rilanciare all'infinito. Se i giocatori pretendono di più il rischio è la separazione. Non credo allo scenario MLS, all'estero c'è qualche sondaggio ma non mi sembra che il ragazzo sia propenso a questo. Penso che le parti faranno uno sforzo come accaduto anni fa con Mertens. Altrimenti vedremo cosa verrà fuori. Si parla tanto anche di Inter ma poi qualcuno dovrebbe spiegarmi come farlo giocare nel 3-5-2".