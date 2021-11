Brutte notizie per la Nazionale di Mancini: due giocatori lasciano il ritiro

Mentre l'Italia si sta prepara alla delicatissima sfida contro la Svizzera, penultima sfida dei gironi di qualificazione al Mondiale 2022, arrivano brutte notizie per mister Mancini.

Infortuni

Brutte notizie anche per la Roma, visto che i due infortunati sono entrambi calciatori giallorossi. Lorenzo Pellegrini e Niccolò Zaniolo hanno infatti comunicato di dover far ritorno nella Capitale, in quanto non al meglio dal punto di vista atletico. Entrambi probabilmente sovraccaricati dalla sfilza di impegni tra campionato e Conference League, non vi sono comunicati sull'entità degli infortuni. Sovraccarico al ginocchio per Pellegrini e affaticamento al polpaccio per Zaniolo, ma senza lesioni, dicono i report.

Pellegrini e Zaniolo

Situazione girone

Per Mancini e per la Nazionale quella con la Svizzera sarà quasi sicuramente la partita decisiva. Le due squadre si trovano infatti al comando del girone C, con 14 punti a testa in 6 partite. La sfida del 12 novembre allo Stadio Olimpico di Roma deciderà chi andrà direttamente in Qatar, e chi invece dovrà passare dagli spareggi (quelli che eliminarono l'Italia dall'ultimo Mondiale).