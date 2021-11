Il Napoli sbatte contro i pali ma Verona più pericoloso: i dati

Il Napoli di Luciano Spalletti sbatte contro i pali e si ferma contro il Verona di Igor Tudor. La squadra scaligera si conferma "ammazza-grandi" e anche al Maradona mette in mostra grandissime qualità e tanta organizzazione. L'edizione odierna di Tuttosport analizza il pari maturato ieri sera e sottolinea tutti i limiti della rosa di Spalletti.

Napoli Verona Spalletti

Napoli, due pali e tanta sfortuna: i dati

Il quotidiano si è soffermato sulla poca precisione degli azzurri e sulla sfortuna nel colpire due volte i legni, prima con Osimhen e poi con Mertens.

"Il Verona non si è fatto spaventare dal Maradona. La formazione di Tudor ha pensato solo a giocare con nua gamba più pronta degli avversari, una maggiore aggressività e una maggiore capacità di creare occasioni-gol: i tiri in porta sono stati 3-1 per gli scaligeri, mentre il Napoli si ferma contro 2 pali".