Napoli, tornano i vecchi fantasmi: ma c'è una cosa diversa rispetto al passato

Il Napoli si ferma in campionato: per la seconda in 12 partite arriva un pareggio. Il Verona ben organizzato di Igor Tudor riesce a bloccare gli azzurri e a confermarsi tra le squadre più in forma del campionato. Nel giro di pochi mesi (ultima giornata della scorsa stagione) il Napoli rivede il fantasma Verona e mostra ancora qualche scoria che non permette la fluidità vista fin qui.

Napoli Verona

Napoli-Verona finisce in parità: "Azzurri diversi rispetto al passato"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, analizza il pari maturato al Maradona tra Napoli e Verona.

"A volte ritornano i fantasmi e ti costringono a prestazioni non brillanti, rognose, complicate. Il primo pari al Maradona in campionato arriva proprio nella sera in cui il Napoli porta sulle maglie il viso di Diego e 30 mila tifosi cercano di sospingerlo alla vittoria. Ma bisognava fare i conti col Verona, lo stesso dell’incubo del 23 maggio. Questa volta la prestazione è stata differente. Se quel Napoli appariva svuotato e quasi sorpreso dalla prestazione avversaria, stavolta i gli azzurri hanno mostrato comunque voglia di inseguire il risultato, anche se è mancata lucidità per aggirare l’ottimo muro difensivo del Verona".