"Nessun rigore per il Napoli e grave errore su Kalinic": la moviola della Gazzetta

Il pareggio tra Napoli e Verona ha lasciato l'amaro in bocca agli azzurri di Luciano Spalletti che, alla sera, hanno visto il Milan fermarsi con l'Inter e capito di aver "sprecato" un'ottima occasione per restare in solitaria in vetta alla classifica. Al triplice fischio del match del Maradona, però, il Napoli ha recriminato per qualche possibile errore di valutazione dell'arbitro Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta.

Napoli Verona moviola

Moviola Napoli-Verona: la Gazzetta promuove Ayroldi

Il Napoli ha contestato alcune scelte dell'arbitro Ayroldi, per un mancato calcio di rigore su Osimhen e la conseguente ammonizione dell'attaccante nigeriano. La Gazzetta dello Sport in edizione oggi, ha analizzato la gara del fischietto pugliese e l'ha giudicata ampiamente positiva, tranne che per l'espulsione di Nikola Kalinic.

"Al 4’ della ripresa Osimhen frana in area dopo un contatto con Gunter, Ayroldi fischia un fallo in attacco che non c’è perché il nigeriano anticipa il difensore. Così come non ci sono gli estremi per la massima punizione. Al 3’ di recupero, espulso anche Kalinic per due sbracciate, su Rrahmani (severo il primo giallo, il croato difendeva la posizione) e Mario Rui".