Rinnovo Insigne in stand-by: tra ultimatum e mancate verità

Il Napoli e Lorenzo Insigne non hanno ancora definito il proprio futuro. Gli azzurri, nella figura di Aurelio De Laurentiis, hanno comunicato a più riprese di aver proposto la propria offerta al capitano che, dal suo canto, ha risposto con le sue richieste in vista del futuro. Si vuole continuare insieme ma le cifre, ad oggi, sembrano non coincidere e per questo si sta vivendo una fase di stallo.

Repubblica attacca: "Il Napoli e Insigne dicano la verità sul rinnovo"

Il rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli tiene tutti i tifosi con il fiato sospeso. L'edizione odierna de La Repubblica, attacca la mancata comunicazione di De Laurentiis e dello staff del capitano azzurro sul futuro.

"De Laurentiis non ha potuto, saputo o voluto tacere. Il suo intervento ha occupato la vigilia di questa infelice domenica di novembre prima di Napoli-Verona. Le sue parole sono come un trapano che crea uno squarcio nei rapporti per stanare il capitano ed il suo staff. La soluzione c'è e sarebbe un sussulto di lealtà nell’interesse di tutti. La società può ribadire che è pronta a rinnovare il contratto ma qual è la sua offerta? La ripeta in via ufficiale. Lo stesso faccia lo staff di Insigne. Qual è la richiesta? È vero che non concede i diritti di immagine? Conferma di aver chiesto una quota extra per far ricomprare al Napoli il cartellino? Chiede 5,6 milioni l’anno? Coraggio, qual è la domanda?”.