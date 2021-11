Inter-Napoli, ufficiale: notizia sulla vendita dei biglietti per i tifosi residenti in Campania

Tramite il sito ufficiale dell'Inter sono state comunicate le fasi di vendita per l'acquisti dei biglietti del match del 21 novembre tra i nerazzurri e il Napoli, comprensivo di restrizioni per i tifosi azzurri residenti in Campania. Di seguito il comunicato:

I biglietti non saranno cedibili a terze persone: il cambio del nominativo dell'utilizzatore del biglietto non sarà pertanto consentito.

Tifosi Napoli

FASE 3 - Titolari tessera SiamoNoi - Solo su inter.it/tickets

Per accedere alla vendita si dovrà utilizzare il numero della tessera SiamoNoi, che dovrà essere stata attivata e sottoscritta entro il 31 ottobre.

Dalle ore 10.30 di venerdì 5-11 e fino a lunedì 8-11 compreso, si potranno acquistare fino a 4 biglietti, per sè stessi e fino ad altri 3 amici interisti (anche sprovvisti di tessera SiamoNoi). Per uno stadio a forti tinte nerazzurre!

FASE 4 - Vendita Libera

Dalle ore 10.30 di martedì 9-11 la vendita libera per tutti. In attesa di indicazioni ufficiali dalle Autorità, la vendita è vietata a tutti i tifosi residenti in Campania.

FONTE: Inter.it