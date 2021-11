Giaccherini sul Napoli: "Insigne, Politano e Lozano non lo fanno, mettono in difficoltà Osimhen"

Emanuele Giaccherini, ex calciatore ed attualmente opinionista per DAZN, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal. Di seguito le sue parole:

NAPLES, ITALY SEPTEMBER 26: Victor Osimhen of SSC Napoli celebrates with Lorenzo Insigne of SSC Napoli during the Serie A match between SSC Napoli and Cagliari Calcio at Stadio Diego Armando Maradona on September 26 2021 in Naples, Italy Copyright: xFOTOAGENZIAx

"Osimhen fa reparto da solo, Insigne, Politano e Lozano sono sempre larghi e non lo aiutano. Delle volte anche un attaccante come lui va aiutato, in determinate partite. Non so però se sia Spalletti a chiedere specificamente questo ai suoi esterni. Ounas potrebbe essere molto utile anche per far un po' rifiatare Insigne".