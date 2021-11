Inter su Insigne a parametro zero? Risponde Marotta

Il calciomercato del Napoli potrebbe essere scosso dall'addio di Lorenzo Insigne che, ad oggi, non ha ancora firmato il rinnovo di contratto. Tante big, in questi mesi, sembra sia siano interessate al capitano azzurro, soprattutto in vista della prossima estate, quando il classe '91 potrebbe salutare la piazza partenopea a parametro zero.

Insigne all'Inter? Marotta: "Non a gennaio, in estate..."

Il futuro di Lorenzo Insigne interessa anche all'Inter che la scorsa estate ha mostrato un concreto interesse per il capitano azzurro. Della possibile trattativa, ne ha parlato Giuseppe Marotta, amministratore delegato del club nerazzurro, ai microfoni di Radio Anch'io Sport.

"Oggi siamo concentrati su questo gruppo e sulla nostra rosa formata in gran parte da campioni d'Italia. La squadra sta rispondendo a quelle che sono le aspettative. A gennaio non penso che faremo cambiamenti, pensiamo a giugno e a investimenti per il futuro".