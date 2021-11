Osimhen, sirene inglesi per il nigeriano: può arrivare una super offerta

Victor Osimhen è l'uomo copertina dell'inizio stagione del Napoli. L'attaccante nigeriano sta dimostrando di essere uno dei migliori numeri 9 del campionato italiano e non mancano interessi da più parti d'Europa. Con Luciano Spalletti sembra aver trovato anche la mentalità giusta per poter incidere nei match importanti e il suo futuro potrebbe essere in bilico.

Napoli Osimhen Chelsea

Calciomercato Napoli, il Chelsea spinge per Osimhen

Secondo quanto riferito da elnacional.cat, il Chelsea è seriamente interessato a Victor Osimhen. Il bomber nigeriano è uno dei nomi sul taccuino di Roman Abramovich per i Blues che in estate vogliono prendere un altro numero 9 di livello da poter anche affiancare a Romelu Lukaku. Il Napoli, chiaramente, per Osimhen chiede tanto, almeno un'offerta a 3 cifre e il Chelsea, questa volta, potrebbe fare sul serio.