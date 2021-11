Agente Politano: "Voti assurdi, vi spiego perché gli esterni soffrono nello schema del Napoli"

Durante la trasmissione 'Si gonfia la rete', in onda su Radio Marte, è intervenuto Mario Giuffredi, che cura gli interessi di Matteo Politano. L'agente dell'ala del Napoli si è lamentato dei voti ricevuti dal suo assistito. Queste le sue parole:

"Politano? Penso che abbia dato delle fiammate importanti, gli hanno dato dei voti assurdi. Forse si giudica la prestazione di Politano in modo negativo perché è un calciatore strepitoso e debba sempre decidere la partita. Ha fatto una partita sicuramente sufficiente ma forse per voi non basta perché si hanno aspettative enormi".

Politano, Napoli

Agente Politano: "Gli esterni soffrono un po' per il lavoro da fare con Osimhen"

"Se si prova a giocare ottimizzando Osimhen ovviamente pagano un po’ gli esterni, non mi sembra che i suoi colleghi abbiano fatto prestazioni superiori. Giocare palla su Osimhen può mettere in difficoltà gli esterni, che però hanno fatto comunque partite importanti".