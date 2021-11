Tudor: "Punto soddisfacente. Abbiamo sfruttato il momento"

Igor Tudor, allenatore dell'Hellas Verona, si è mostrato soddisfatto del pareggio ottenuto al Maradona contro il Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni a DAZN nel post partita:

"Siamo cresciuti dal punto di vista difensivo e andiamo forte davanti. C'erano molti meno raddoppi e davanti, con la qualità che abbiamo, creiamo sempre qualcosa. Già con la Juventus era stata una gran partita, ora questo punto ci dà soddisfazione.

Hellas Verona Juventus

Tudor: "Abbiamo cavalcato l'onda"

Nuove idee di calcio? Io credo che un allenatore debba sempre stare al passo con i tempi. Il calcio si evolve, chi viene allo stadio è sempre più esigente. Non si gioca più tutti dietro, anche le Nazionali ormai giocano tutte molto offensive.

Mi sono appoggiato molto al lavoro difensivo svolto negli ultimi due anni. Posso contare su bravi ragazzi, umili e con spirito di sacrificio. Era una partita interessante per vedere quanto avremmo potuto cavalcare l'onda: siamo stati molto bravi.

Sistema di gioco? Dipende un po' dal modulo della squadra avversaria. Questo modo di allenare è ricco di dettagli importanti, di posizioni del corpo, di scelta dei momenti.

Ad esempio, il pressing al contrario è fondamentale. È bello andare tutti avanti e verso la porta, ma se viene elusa la prima pressione per chi sta dietro diventa complicato. I raddoppi, in tal senso, sono fondamentali.

Si può giocare così in tutti i club? C'è da dire che si farebbe molta fatica ad allenare una grande squadra in questo modo. Si potrebbe trovare una via di mezzo: è chiaro che non puoi proporre a Ronaldo di correre dietro ad ogni uomo. A quel punto dovresti metterti più a zona".