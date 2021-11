UFFICIALE - La maglia per Maradona è ora disponibile: il prezzo e dove acquistarla

Ora è ufficiale, la maglia da gioco Maradona Game in edizione limitata è disponibile per l'acquisto. L'ha comunicato il Napoli attraverso un post sui propri canali social:

Maglia Maradona game quanto costa

Il prezzo della maglia celebrativa per Maradona non è come quello delle maglie da gioco "classiche" e non potrebbe essere altrimenti, visto che si tratta per l'appunto di un'edizione speciale e limitata. La maglia Maradona game costa 150€ ed è al momento disponibile solo nella versione blu. Sappiamo però, che non sarà l'unica versione, perchè le maglie celebrative per Maradona saranno indossate nel corso di tutto il mese di novembre e dunque saranno necessarie anche maglie con altri colori.