Spuntano cifre e durata dell'ultimo rinnovo proposto da De Laurentiis: già individuato l'eventuale sostituto

Tra i temi di attualità in casa Napoli nono solo le belle prestazioni della squadra sotto la guida del nuovo allenatore Luciano Spalletti o la novità per la maglia Maradona Game con cui gli azzurri scenderanno in campo stasera col Verona, ma anche temi più scottanti come la situazione contrattuale di Lorenzo Insigne. Il capitano non ha ancora definito il suo futuro, anzi, resta un grande punto interrogativo. Un punto che, oggi, ha discusso approfonditamente il Corriere dello Sport, il giorno dopo le parole di Aurelio De Laurentiis.

Il quotidiano informa che il capitano potrà restare a Napoli solo e unicamente se: "accetterà le condizioni del club. Ovvero: rinnovo fino al 2026; ingaggio che con la parte variabile può sfiorare i 5 milioni e dunque pareggiare quello attuale; niente bonus alla firma e niente diritti d'immagine". È chiaro, dunque, che il futuro di Lorenzo Insigne: "è ancora un mistero, ma nel frattempo il Napoli valuta il piano-B: B come Boga del Sassuolo".

Napoli Insigne Toronto

"Appuntamento al prossimo incontro a data da destinarsi: in questo periodo, infatti, Pisacane è in America per questioni di lavoro". Si parlava di interessamenti per Lorenzo Insigne da parte di alcune squadre della MLS ma non sembra essere il motivo della permanenza dell'agente negli Stati Uniti non sembra riguardare il capitano azzurro. Seguiranno aggiornamenti ma il rinnovo, a oggi, è tutt'altro che scontato.