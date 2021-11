Stasera in gara la maglia per Maradona, continua la guerra tra gli eredi e Ceci-Morla: la situazione del Napoli

Nella sua edizione odierna, il quotidiano Il Mattino è tornato sulla questione apertissima tra la famiglia Maradona (ovvero i figli di Diego, gli eredi del Pibe de Oro) e il duo Stefano Ceci e Matias Morla, ormai tra loro in disputa per i diritti dell'immagine di Diego Armando Maradona. L'argomento è tornato alla ribalta vista la maglietta con cui il Napoli giocherà la gara di stasera, ore 18, contro l'Hellas Verona, raffigurante il Diez: il club è estraneo alla vicenda. Chi è interno, invece, è Claudio Minghetti, avvocato di Ceci ed esperto diritti di immagine, che ha parlato per il giornale:

"Morla e Ceci condividono il contratto dei diritti di immagine di Maradona per 15 anni, rinnovabile per altri 10. L'accordo prevede che versino il 50 per cento dei contratti a Diego e ora agli eredi. Quel contratto è stato sottoscritto davanti a un notaio che ha recentemente confermato le piene capacità di Maradona".

"Ceci puntualmente versa sul conto indicato dal tribunale di La Plata il 50 per cento ai figli, che sono 5 e potrebbero diventare 8 perché vi sono tre richieste di filiazione. È stato fatto un accordo tra il signor Ceci e il Napoli per l'immagine di Maradona, peraltro disegnata da un artista, sulle maglie: De Laurentiis è stato di un'estrema correttezza".