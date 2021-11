"Fa bene solo se coccolato": il giornalista critica Lozano

Durante la trasmissione Campania Sport su Canale 21, Umberto Chiariello si è espresso sulle prestazioni di questo campionato di Hirving Lozano. Secondo il giornalista, l'attaccante azzurro ha una carenza di certezze che influisce negativamente sui suoi rendimenti in campo. Ecco le sue dichiarazioni.

"L'anno scorso quando era diventato titolare fisso, era devastante: riesce a dare il massimo quando si sente coccolato e amato. In Messico è considerato un idolo. Quest'anno Politano gli ha tolto le certezze, non si sente più titolare della squadra e non incide più sulle partite. Non è un uomo di carattere che entra e cambia le partite: questo è un limite importante".

FOTO: Getty

Critiche a Lozano, Bruscolotti: "Non può giocare nel Napoli"

Sulla questione è intervenuto anche Beppe Bruscolotti, affermando quanto segue.

"È un giocatore che è costato alla società e che non può essere messo da parte, ma se non ha il carattere non può giocare nel Napoli".