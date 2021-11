Chiariello: "Arbitraggio pessimo di Ayroldi! Il Napoli ha un grosso problema"

Nel corso di Campania Sport su Canale 21, Umberto Chiariello si è espresso sulla prestazione del Napoli contro il Verona di Tudor. Di seguito le sue parole.

"Il Napoli ha sprecato una grande occasione per mettere pressione a Milan e Inter: era una partita che si poteva vincere, ma sono stati colpiti due pali. Il Verona non è mai calato, mentre la squadra di Spalletti ha avuto anche un problema fisico".

Il giornalista ha poi commentato anche l'arbitraggio di Ayroldi: "È stato pessimo. Sebbene il Verona abbia finito la partita in 9, alcune scelte precedenti non quadrano, come il contatto in area su Osimhen. Il nigeriano è stato anche ammonito dopo una vistosa trattenuta ai danni della sua maglietta".

Chiariello: "Zielinski è il problema del Napoli!"

Chiariello ha infine concluso l'editoriale con un commento sui singoli giocatori. "Di Lorenzo ha fatto bene e Insigne l'ho visto molto volenteroso. Nel secondo tempo Anguissa era un po' giù di corsa, avrei fatto giocare Diego Demme, anche se ancora non lo abbiamo visto al massimo della condizione. Zielinski è stato il peggiore il campo, scompare quando c'è bisogno di lui".